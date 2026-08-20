Una intervención que se realiza bajo las calles de la colonia Las Flores busca renovar la infraestructura encargada de conducir las aguas residuales de los hogares. El Municipio de Aguascalientes, a través del Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes, rehabilita la red sanitaria de la calle Begonias con una inversión de 680 mil pesos provenientes de recursos directos del organismo, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

Los trabajos se desarrollan en el tramo comprendido entre las calles Ignacio T. Chávez y Orquídeas, donde se colocan 104 metros lineales de nueva tubería sanitaria de 10 pulgadas para sustituir un segmento de la red y mejorar su capacidad de conducción.

Montañez explicó que se trata de infraestructura que forma parte de los servicios cotidianos y que pocas veces es visible para la población, pero que permite que las descargas generadas en las viviendas, desde el uso de los sanitarios hasta el lavado de trastes y las labores de limpieza, lleguen de manera adecuada al sistema sanitario.

La renovación del tramo permitirá mejorar el flujo de las aguas residuales y disminuir el riesgo de obstrucciones, además de contribuir a la continuidad de la operación de la red. El proyecto forma parte de las intervenciones que realiza MIAA para atender la infraestructura sanitaria en distintos puntos de la ciudad.

La obra también pone el foco en el mantenimiento de las redes subterráneas, cuya capacidad de conducción depende de que sus componentes se conserven en condiciones adecuadas para recibir y transportar las descargas domiciliarias.