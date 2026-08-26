El Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA) inició la rehabilitación de la red de alcantarillado en Bosques del Prado Norte, donde se instalarán 90 metros lineales de tubería de 12 pulgadas, con una inversión directa de 650 mil pesos, informó el presidente municipal, Leo Montañez.

La intervención se realiza en la calle Andes Apeninos, a la altura del número 200 y en el cruce con Monte Everest, donde será renovada la infraestructura sanitaria mediante la sustitución del tramo contemplado en el proyecto.

Los recursos destinados a esta obra provienen directamente de MIAA y forman parte de las acciones emprendidas para atender las necesidades de mantenimiento y rehabilitación de las redes de alcantarillado en distintos sectores de la ciudad.

La colocación de la nueva tubería busca mantener en condiciones adecuadas la infraestructura encargada del desalojo de las aguas residuales. El funcionamiento de estas redes permite conducirlas fuera de las zonas habitacionales y reducir el riesgo de afectaciones ocasionadas por fallas en el sistema.

Los trabajos se concentran en la renovación de un tramo específico de la red de Bosques del Prado Norte, como parte de las labores de mantenimiento que el organismo lleva a cabo en diferentes puntos del municipio. La rehabilitación se suma a las acciones de conservación de la infraestructura hidráulica y sanitaria de la ciudad, cuya operación requiere intervenciones periódicas para preservar el servicio en las zonas donde las redes necesitan ser renovadas o reparadas.