El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, entregó la rehabilitación de la calle Frida Kahlo, donde se invirtieron más de 8 millones de pesos en la colocación de concreto hidráulico y la renovación de infraestructura hidráulica y sanitaria.

Los recursos para la obra provinieron del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y, de acuerdo con el Ayuntamiento, los trabajos estuvieron orientados a mejorar las condiciones de movilidad, accesibilidad y seguridad para habitantes y peatones de la zona.

Durante el acto de entrega, Montañez señaló que el Municipio mantendrá la inversión en infraestructura urbana y destacó la participación de los vecinos en las acciones encaminadas al mejoramiento de sus comunidades.

“Agradezco la presencia de todos ustedes; es una muestra de una sociedad consciente, empática y preocupada por lo que ocurre en su comunidad”, expresó el alcalde.

El secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huizar Botello, informó que la intervención incorporó rampas de accesibilidad y guía podotáctil, además de la construcción de un camellón diseñado para facilitar un cruce peatonal más seguro.

Explicó que la pavimentación se realizó con concreto hidráulico, material que ofrece mayor resistencia y durabilidad ante el tránsito vehicular. Los trabajos incluyeron además la renovación de tomas domiciliarias y de las redes de agua potable y alcantarillado.

Huizar Botello indicó que la intención fue realizar una intervención integral y no limitar los trabajos únicamente a la superficie de rodamiento, con el propósito de prolongar la vida útil de la infraestructura.

La regidora Leslie Atilano Tapia sostuvo que el Ayuntamiento continuará ejecutando proyectos de obra pública en diferentes puntos del municipio.