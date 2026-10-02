El Gobierno de la ciudad destinará casi 7 millones de pesos del Presupuesto Directo Municipal a la rehabilitación de carpetas asfálticas en Prolongación Zaragoza, Paseo del Molino e Independencia, informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello.

Como parte de estas intervenciones, el presidente municipal, Leo Montañez, supervisó los trabajos en la calzada sur de Prolongación Zaragoza, donde se rehabilitaron 2 mil 560 metros cuadrados para atender el desgaste de la superficie de rodamiento.

Huízar Botello explicó que el programa de Construcción y Conservación de Carpetas Asfálticas contempla también la renovación de 18 mil 742 metros cuadrados en la calzada sur de avenida Paseo del Molino, entre el bulevar Lic. Miguel de la Madrid y la avenida Eugenio Garza Sada.

Asimismo, se intervendrán 2 mil 359 metros cuadrados en la calzada oriente de avenida Independencia, en el tramo comprendido entre avenida Montes Himalaya y avenida General Porfirio Díaz Mori.

Las obras tienen como propósito mejorar las condiciones de circulación y la seguridad vial mediante la renovación de las superficies que presentan deterioro.

En el recorrido participaron los regidores Leslie Atilano Tapia, Juan Antonio González Guerrero y Cindy Ruvalcaba de Loera; la síndica Yadira Salas Aguilar; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, César Adrián Jaime Valdivia, y el secretario de Servicios Públicos, Carlos España Martínez.