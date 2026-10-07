El presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, supervisó los trabajos de rehabilitación asfáltica que se realizan en la avenida Independencia, donde actualmente se interviene la calzada oriente.

Durante el recorrido, el alcalde señaló que las obras buscan mejorar las condiciones de movilidad y seguridad para quienes utilizan diariamente esta vialidad.

“Buscamos que cada obra se traduzca en traslados más seguros y en una mejor calidad de vida para quienes transitan diariamente por nuestra ciudad”, expresó.

El secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello, informó que las cuadrillas trabajan en el tramo comprendido entre las avenidas Montes Himalaya y General Porfirio Díaz Mori.

Explicó que esta zona requería trabajos de mantenimiento debido al desgaste de la carpeta de rodamiento provocado por el uso y el paso del tiempo.

La intervención forma parte del programa de Construcción y Conservación de Carpetas Asfálticas Zona Centro Norte y contempla la renovación de más de 2 mil 300 metros cuadrados de superficie.

En la supervisión también participaron el diputado Salvador Alcalá Durán; los regidores Leslie Atilano Tapia, Juan Antonio González Guerrero, Martha González Estrada y Cindy Ruvalcaba de Loera, así como la síndica Yadira Salas Aguilar.