Rentó una casa y encontró una planta de marihuana en el patio

Una planta de aproximadamente dos metros y medio de altura, con características propias de la marihuana, fue asegurada por policías del Mando Coordinado en el fraccionamiento La Ribera, en San Francisco de los Romo.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Uricho, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y proximidad cuando fueron interceptados por una mujer de 30 años.

La reportante explicó que recientemente había realizado el contrato para rentar un inmueble y, al ingresar al domicilio, descubrió en el patio una planta de hierba verde que aparentemente era marihuana, por lo que decidió solicitar la intervención de los policías.

Los oficiales pidieron a la mujer que hiciera entrega de la planta para proceder con su aseguramiento. El ejemplar medía alrededor de dos metros y medio y registró un peso aproximado de 2.5 kilogramos.

La planta fue retirada del domicilio y trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común para continuar con las investigaciones correspondientes.