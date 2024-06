Hay una estabilización en los precios de las rentas en Aguascalientes, que, aunado a la activación de los inversionistas, son señales de un mercado que se está ajustando y madurando, afirmó el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Ignacio Flores Lugo.

Afirmó que el año 2023 fue significativo para el mercado de rentas en Aguascalientes debido a la llegada de los nómadas digitales. Explicó cómo este grupo ha influido en la dinámica local: «El 2023 experimentó un año importante por estos nómadas digitales que voltearon a ver a Aguascalientes como un destino interesante para este 2024.»

Sin embargo, señaló que, aunque aún existe un escenario cauto, los números que se dispararon en 2023 no se han mantenido al mismo ritmo, lo cual es una tendencia normal en el mercado. Una de las principales inquietudes del mercado post-pandemia fue la inflación de los precios de renta.

Flores Lugo explicó que después de la pandemia, los precios de renta eran altísimos, ya que la gente quería recuperar lo que no había obtenido durante la etapa de confinamiento, lo cual llevó a situaciones extremas donde se pedían hasta 25,000 pesos por alquilar una casa en el centro de la ciudad. No obstante, ahora los precios se están estabilizando.

Estableció que otra tendencia positiva es la movilización de capital por parte de los inversionistas, ya que, habido una oferta importante de casas en venta. Apuntó que este movimiento ha llevado a que más propiedades estén disponibles para alquiler a precios más accesibles, promoviendo así el dinamismo económico local.

En cuanto a los precios actuales de las rentas, destacó la diversidad existente en Aguascalientes: «Puedes encontrar una casa en el norte por 10,000 pesos de un piso, siempre y cuando se haga una buena negociación, pero en la misma zona podrías encontrar una casa similar al doble de precio.» Esta variabilidad se debe a la falta de estandarización en el mercado local y a las diferencias en las características de las viviendas dentro de la misma colonia.

A pesar de estas discrepancias, mencionó que ya es posible encontrar alquileres en zonas con buenos servicios y accesos a vías principales que rondan entre los 8,000 pesos, lo cual considera un número razonable. Esta accesibilidad es clave para atraer tanto a nuevos residentes como a locales que buscan mejorar su calidad de vida.