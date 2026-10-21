El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aprobó por mayoría el proyecto para rehabilitar el paradero de autobuses ubicado sobre la avenida Universidad, frente al Centro de Ciencias de la Salud y junto al Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad, accesibilidad y movilidad para la comunidad universitaria.

Durante la sesión ordinaria, se avaló la propuesta, que contempla modificaciones en la configuración del paradero, particularmente en su relación con la ciclovía, así como trabajos de ingeniería de tránsito para mantener una circulación adecuada en la zona.

El consejero universitario Juan Antonio de la Rosa López explicó que se analizaron dos alternativas y que la aprobada cuenta con el respaldo de la institución. La obra estará a cargo del Gobierno del Estado y no representará un costo para la UAA.

Respecto al inicio de los trabajos, indicó que todavía no existe una fecha definida, debido a que primero deberán realizarse los procedimientos de licitación y asignación de la obra. Sin embargo, las estimaciones apuntan a que podrían comenzar a principios de 2027.

Por su parte, la integrante de la Comisión Permanente de Difusión, Silvia Mata Zamores, señaló que la decisión responde al interés de mejorar la movilidad y a la disposición de la UAA para colaborar con el Gobierno del Estado en acciones que contribuyan a elevar la calidad de vida de la población.

En la misma sesión, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad un ajuste presupuestal correspondiente al ejercicio 2026.