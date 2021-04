Una vez que al Consejo Regulador del Mezcal (CRM) se le negó, por parte del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, ser el único órgano con la capacidad de otorgar la denominación de origen a dicha bebida ancestral, los mezcaleros de Aguascalientes, y de otros estados, podrán acudir a distintos organismos a certificar sus procesos de elaboración y garantizar que cumplen con la Norma Oficial Mexicana que les permita ser identificados como tal.

Al respecto, el gerente del Comité Sistema Producto Maguey-Mezcal de Aguascalientes, Enrique Bañuelos Rayas, expresó que el sector mezcalero nacional ha tenido un crecimiento importante en cuanto a la demanda nacional y extranjera; por lo tanto, hay todavía retos por atender, no sólo en la capacidad de producción de la bebida destilada, sino en lo más importante, como es reforzar la cadena de agroindustria y la certificación de sus procesos, así como la seguridad.

Por lo pronto, se ha avanzado en romper con el monopolio que se tenía para obtener la certificación de los procesos de elaboración del mezcal, pues esto sólo lo hacía el Órgano Regulador del Mezcal, con sede en Oaxaca, justo el que se ha opuesto al reconocimiento de lo que se produce tanto en Aguascalientes como en otras entidades que, en años recientes, obtuvieron la denominación y que, sin embargo, ésta fue impugnada por dicho ente. No obstante, apenas el 25 de marzo pasado, el Séptimo Tribunal Colegiado, con sede en la Ciudad de México, emitió la sentencia al expediente R.I. 87/2020 al negar la solicitud al CRM para ser el único en otorgar la denominación de origen al mezcal y también para que sea sólo éste el que otorgue la acreditación especial para las normas oficiales mexicanas; en consecuencia con lo anterior, se le negó esa posibilidad por no acreditar algún daño que justificara su demanda.

Con este paso dado, ahora sólo falta que, en la entidad, se tenga el apoyo de un laboratorio de pruebas, pues, en la actualidad, sólo se tiene el laboratorio local del ISSEA, que cuenta con tres de los 7 parámetros que exige la NOM, ante lo cual, se ha solicitado a la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial para que impulse la gestión ante el Instituto de Salud con el fin de que se instale aquí, en Aguascalientes, un laboratorio acreditado ante la Entidad Mexicana de Acreditación y brinde los servicios no sólo a mezcaleros locales, sino también, pudiera ser, a otros estados que también tienen la DOM de mezcal.