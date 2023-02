La municipalización del servicio de abastecimiento de agua potable sería la mejor opción para Aguascalientes; Yenny Vega Cárdenas, experta en Gestión de Recursos Hídricos e integrante de la Red de Expertos ONU, capítulo Armonía con la Naturaleza, aseguró que el municipio capital cuenta con lo necesario para tomar las riendas del servicio y dejar de favorecer a particulares.

Consideró que el término de la concesión de Veolia representa «un momento magnífico para Aguascalientes”, pues le brinda la oportunidad de proteger cada gota de agua y hacer que las industrias se responsabilicen del uso que le dan a este importante recurso.

En exclusiva para El Heraldo, la abogada y catedrática de la escuela Polytechnique de Montreal, Canadá, explicó que los más de 2 mil millones de pesos que el municipio de Aguascalientes ha señalado requerir para tomar las riendas del servicio no son un impedimento para lograr la municipalización del recurso hídrico.

Detalló que las autoridades locales pueden acceder a diversos apoyos internacionales y en ese sentido consideró pertinente que el alcalde Leo Montañez se acerque a la ONU, que el 22 de marzo llevará a cabo una conferencia en materia de agua.

AGUA ES DERECHO HUMANO…

Añadió que en caso de que se remunicipalice el servicio, el Ayuntamiento se convertiría en un delegado del Estado y del Gobierno Federal, “y si no hay dinero en municipio, hay una obligación del Gobierno Federal de cubrir el gasto de infraestructura y del manejo del servicio, porque es un derecho humano reconocido en la Constitución Mexicana”, declaró.

Dijo que ni el Estado ni la Federación deben “lavarse las manos” y dejar solo al municipio en la prestación de este servicio.

…TAMBIEN NEGOCIO RENTABLE

Yenny Vega sostuvo que “no hay problema para ir hacia la municipalización, swino al contrario, si la iniciativa privada está interesada en conservar la rectoría es porque ve una ganancia”, acotó.

La investigadora del proyecto Global Justice & Human Rights dejó en claro que el municipio tiene las facultades para prestar el servicio a la ciudadanía con base en la experiencia acumulada, “no hay razón por la que Aguascalientes no podría municipalizar el servicio, es una sociedad muy desarrollada, estructurada y pujante”, resaltó.

Vega Cárdenas aconsejó a las autoridades trabajar de la mano con las universidades locales y nacionales, pues en ellas hay expertos en materia hidráulica y geológica que podrían integrarse al Consejo Ciudadano del Agua.

Añadió que a nivel técnico se podría conformar un comité con expertos científicos y, para proteger el Río San Pedro, también sugirió la implementación de una Declaratoria Ciudadana de los Derechos a fin de lograr financiamiento internacional.

Agregó que el municipio puede trabajar con el sector privado, pero convirtiéndolo en su proveedor mediante la compra de tecnología y capacitación, sin dejar que intervenga en la toma de decisiones.

CALIFORNIA PROBÓ, ACERTÓ Y GANÓ

La experta precisó que en California se tuvo una situación similar a la que hoy vive la demarcación, explicó que en su momento en esta región de Estados Unidos se migró del modelo de concesión a la municipalización y el negocio resultó tan rentable que ya no se lo dieron al sector privado.

En ese caso específico, las ganancias derivadas de la prestación del servicio ahora se invierten en mejoras para la localidad, “si se maneja bien puede ser rentable”, porque se regresa el dinero a la comunidad.

La catedrática dijo desde su amplia experiencia que el modelo de concesión no da ningún tipo de ventaja para el municipio, por esta razón a nivel mundial la tendencia va enfocada en frenar la ola de la privatización.

MODELO MIXTO, TAMPOCO

Dijo que el modelo mixto tampoco sería pertinente para la capital porque aún si el Ayuntamiento tuviera un 51% de participación, la iniciativa privada seguiría presionando para favorecer únicamente a sus intereses.

Por otro lado, explicó que el estado que guarda actualmente el Río San Pedro se ha convertido en un gran problema porque a pesar de que sus aguas rodean a la entidad no pueden ser utilizadas debido al alto nivel de contaminación que presentan y porque ya ha sido “concesionado” al sector agrícola.