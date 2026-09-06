Rellenos industriales operan sin sanciones

En Aguascalientes operan entre ocho y nueve rellenos sanitarios privados, altamente especializados en el confinamiento de residuos industriales no peligrosos. Esta infraestructura, destinada al sector productivo, funciona bajo una estricta supervisión y, en lo que va del año, no registra sanciones ni clausuras en la entidad.

Luis Medina Hernández, director general de Gestión y Educación Ambiental de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua (SSMAA), informó que estas instalaciones reciben materiales que, por sus características, no pueden reincorporarse a las cadenas de economía circular ni depositarse en el Relleno Sanitario de San Nicolás. Entre estos desechos se encuentran insumos de la industria automotriz, como plásticos no reciclables.

Aunque se trata de instalaciones privadas, el funcionario subrayó que están obligadas a cumplir estrictamente con la normativa ambiental vigente.

Por ello, la SSMAA supervisa su operación mediante un esquema permanente de verificación, en coordinación con la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proespa), instancia encargada de recibir y evaluar los reportes periódicos sobre el cumplimiento de las condicionantes. Hasta el momento, la Proespa no ha notificado infracciones ni suspensiones aplicadas a estos rellenos privados durante el presente año.

En cuanto a los residuos peligrosos y biológico-infecciosos, Medina Hernández aclaró que su regulación corresponde exclusivamente al ámbito federal. Debido a que Aguascalientes no dispone de sitios de destino final autorizados para este tipo de residuos, las empresas generadoras deben trasladarlos a plantas de tratamiento ubicadas en otras entidades del país.