Gerardo González Aceves Agencia Reforma

(Otra), China: La Presidenta Claudia Sheinbaum y su homólogo chino, Xi Jinping, acordaron impulsar una nueva etapa en la relación entre México y China, y ampliar la cooperación económica, científica y tecnológica, ante la «compleja» situación mundial… y además México pidió un oso panda para el Zoológico de Chapultepec.

Reunidos en el marco de la cumbre del foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), que se celebra esta semana en el polo tecnológico chino de Shenzhen, ambos mandatarios han enfrentado presiones arancelarias del Presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante su encuentro, Sheinbaum calificó la visita como el inicio de una «nueva era» entre ambos países, mientras Xi Jinping propuso llevar los vínculos a «un nivel más alto», con mayor amplitud y profundidad.

El Mandatario chino describió a México y China como «buenos amigos a través del océano Pacífico» y destacó que ambas naciones, integrantes del Sur Global, atraviesan una etapa clave de desarrollo.

También llamó a fortalecer la confianza política, ampliar los intercambios y coordinar posiciones en organismos multilaterales como la ONU.

Al término del encuentro, la Presidenta Sheinbaum reveló que solicitó al Mandatario chino un panda para el Zoológico de Chapultepec, como parte de los preparativos por los 55 años de relaciones diplomáticas que ambos países cumplirán en 2027.

«Le pedimos también un panda para el Zoológico de Chapultepec», manifestó la Mandataria.