Staff Agencia Reforma

A casi dos años de su separación de Gerard Piqué, Shakira podría estar saliendo con otro ex deportista: Julian Edelman.

El estadounidense, de la misma edad que Piqué (37 años), fue visto en el reciente cumpleaños de la estrella colombiana, quien festejó 47.

Edelman es un ex jugador de futbol americano profesional que ganó tres veces el Súper Tazón con los Patriotas de Nueva Inglaterra al lado del mítico Tom Brady, y llamó la atención al convivir con la cantante en su celebración, en Miami, entre invitados como Prince Royce y personal de la disquera Sony Music.

Separado de la modelo Ella Rose y con una hija de 7 años, llamada Lily, Edelman no había sido visto previamente cerca de la intérprete de «Whenever, Wherever».