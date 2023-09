Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Otros ocho jueces fueron ayer blanco de críticas desde Palacio Nacional.

Para el Gobierno federal, los fallos de esos juzgadores favorecen a presuntos delincuentes involucrados en casos de pederastia, homicidio, delincuencia organizada, secuestro, desaparición forzada y defraudación fiscal.

Por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el subsecretario de Seguridad Pública, Luis Rodríguez Bucio, mostró un listado de las resoluciones que consideró «contrarias a la justicia», debido a que se determinó la existencia de detenciones ilegales, se dictó la no vinculación a proceso y se otorgaron sentencias absolutorias.

El listado incluyó, por ejemplo, el caso del juez Faustino Gutiérrez Pérez, quien otorgó amparos al ex Gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, contra una orden de aprehensión por delincuencia organizada y para que pueda conservar escoltas pagados con el erario.

AMLO ha mantenido una actitud crítica contra el Poder Judicial, pero las tensiones se exacerbaron tras la llegada de la ministra Norma Piña a la presidencia de la Corte, en enero pasado.

Solo este año, ha exhibido a 15 juzgadores, acusados emitir fallos que favorecen a presuntos delincuentes. Entre los señalados están la propia Piña y el Ministro Luis María Aguilar.

En el caso de la presidenta de la Corte, la acusan de encubrir a una juez que favoreció a los escoltas del ex Gobernador Martín Orozco en el caso de la desaparición de un pepenador en Aguascalientes.