Miguel Angel Escobar Becerril Agencia Reforma

Washington DC, Estados Unidos: El Presidente Donald Trump reiteró su promesa de entregar 5 mil dólares a cada ciudadano adulto de Estados Unidos si ganan los republicanos la mayoría en el Capitolio, dinero que afirmó saldrá de los aranceles.

«Voy a darles a todos los ciudadanos adultos de los Estados Unidos de América 5 mil dólares. Y los republicanos pueden hacerlo y los demócratas no pueden, porque estamos recaudando enormes cantidades de dinero mediante los aranceles y gracias a un éxito económico sin precedentes», afirmó en un video posteado en X.

«Pero las políticas demócratas no permitirán que esto suceda. De hecho, ocurrirá exactamente lo contrario. Van a aumentar sus impuestos y van a destruir nuestro país y, ciertamente, destruir nuestra economía».

Trump estimó que el costo del programa sería de aproximadamente 1 billón de dólares. Bajo su planteamiento, los ingresos generados por los aranceles permitirían realizar los pagos sin recurrir a un aumento de impuestos para los ciudadanos.

«Y recuerden que, recientemente, les di a todos los miembros de las Fuerzas Armadas mil 776 dólares, en referencia a 1776. Y todo el mundo dijo que era imposible hacerlo, pero lo hice. Todos recibieron su dinero. Lo hice, y lo voy a hacer de nuevo», aseveró.

También señaló que si los demócratas ganan las elecciones de noviembre será una catástrofe como la de 1929, en referencia a la depresión económica de ese año.

«Así que, si los demócratas ganan, tendrán una depresión económica como la de 1929. Si los republicanos ganan, cada uno de ustedes tendrá 5 mil dólares en el bolsillo y nuestro país alcanzará un éxito económico como nunca antes hemos visto», manifestó.