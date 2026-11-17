José Hiram Alvarado Dominguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien encabeza la mañanera ante la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum a China, señaló que de las 24 caravanas migrantes que se han formado y entrado a México, ninguna ha llegado a los Estados Unidos.

«Los hechos son que se han organizado alrededor de 24 caravanas, todas provenientes de América del Centro, y que a México, a Chiapas y al sur de Oaxaca, han llegado 24, pero al momento no ha habido absolutamente ninguna caravana que llegue a la frontera norte», apuntó.

Desde Palacio Nacional, la Secretaria destacó que el Gobierno federal y el Instituto Nacional de Migración (INM) dialogan con los migrantes y regresan a sus países de orígen o se quedan a trabajar en México.

«Una de las acciones que hacemos con el Instituto Nacional de Migración es persuadirlos, convencerlos, darles la información de que no hay posibilidades de pasar hacia los EU. Se habla, se les da la información, unos para que retornen en sus países y otros se han arropado por varias entidades en donde solicitan muchas manos para trabajar y se quedan a trabajar en nuestro País», recordó.

La titular de la Segob explicó que la caravana que se encuentra en Mapastepec, Chiapas, cuenta con 781 integrantes, pero que acompañan para que regresen a su país de origen.

«Actualmente, sí hay una caravana en Chiapas que proviene de Honduras y de El Salvador, ya varios de sus integrantes han retornado a sus países, pero actualmente todavía son 781 integrantes que están en la población de Mapastepec, en Chiapas, y están recibiendo atención, acompañamiento, por parte del Instituto Nacional de Migración durante todo su tránsito por Chiapas

«Hay algunos casos donde menores de edad tienen algún familiar mexicano que suele ser padre o madre y se les permite regularizarse por su vínculo familiar. Otros este también son canalizados por medio de la Comar, sobre todo en el tema de los refugiados», aseveró.