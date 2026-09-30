Nora Rojas Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Dos funcionarios de la Administración de Manuel Bartlett en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que habían sido desplazados del cargo al inicio de este sexenio retornaron a cargos directivos de la empresa pública.

Uno de ellos es Guillermo Nevárez, acusado de nepotismo y quien era pieza fundamental en la Administración anterior.

El funcionario tenía a sus tres hijas y un yerno en la nómina de la empresa en gerencias regionales de Chihuahua.

A tres años de las acusaciones, Nevárez regresa a la estratégica Dirección de Redes Eléctricas que llevará integrados los procesos de Transmisión y Distribución.

Justamente esas áreas, que estuvieron bajo su responsabilidad, eran las más deficientes de la CFE en la Administración de Bartlett.

El otro funcionario es el nuevo titular de la Dirección de Política Comercial, José Martín Mendoza Hernández.

Empresarios y analistas consultados que pidieron el anonimato coincidieron en que el regreso de Nevárez no es una buena señal sobre la transparencia de los procesos de contratación e inversión en infraestructura eléctrica.

«La llegada de Nevárez y Mendoza es una imposición de la Secretaria de Energía, Luz Elena González, no de Bartlett», comentó un experto consultado.

«Los grandes proyectos de centrales eléctricas que se anunciaron no están saliendo, están parados, sólo son puros anuncios. Es una decisión que se da en contra de la voluntad de Calleja», expuso otro de los entrevistados.

Añadió que estos movimientos parecen estar orientados a fortalecer la operación habitual de la CFE para mejorar los indicadores de interrupción del suministro y el balance financiero mediante una gestión dura del manejo de la cartera y tarifas.

Víctor Hugo Juárez, director de Edege Innovation, afirmó que la llegada de Nevárez y Mendoza es una visión de retroceso, sobre todo cuando están en puerta los contratos mixtos de generación y la participación de empresas privadas en cogeneración.

Dividen operaciones

La nueva estructura de la CFE revierte los cambios adoptados en mayo de 2025. Entonces, la propia directora de CFE, Emilia Calleja, argumentó que los cambios permitían recuperar la planeación centralizada «y la coordinación de procesos de valor».

El Consejo de Administración de CFE aprobó el lunes en sesión extraordinaria modificaciones en su estructura orgánica para dividir las operaciones en generación, redes eléctricas y política comercial.

Con este cambio, la empresa estatal separó la operación de la red eléctrica de distribución del área de comercialización.

Patricio Gamboa, especialista en energía eléctrica, expuso que la fusión de transmisión y distribución generará preocupación en la medida que la información financiera y de inversión se reporte de manera conjunta.

Jesús Pamanes, especialista en energía, aseguró en entrevista que técnicamente tiene sentido acercar transmisión y distribución porque forman parte de una misma red y comparten muchos temas de planeación, mantenimiento y expansión.

Sobre el regreso de Guillermo Nevárez y Martín Mendoza, dijo que es más que una señal institucional que personal.

«Si después de los cambios de los últimos años regresan funcionarios que ya conocían esas áreas, el tema es conocer qué se busca corregir o recuperar con esta nueva reorganización», refirió.