Gerardo González Aceves Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: A petición de consejeros del INE, Jorge Egren Moreno renunció hace unos días como director del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN) del INE, pero ahora lo reinstalaron.

El funcionario apareció en las conversaciones del proveedor José Alfredo Hernández Casillas, quien aseguró que era parte de «su gente», junto con el coordinador de Comunicación Social, Sergio Uzeta.

Además, mantenía una estrecha relación con Juan Carlos Cuervo, asesor de la secretaria ejecutiva del Instituto, Claudia Espino, quien fue representante legal de las empresas de los Hernández Casillas.

Sin embargo, esta semana, Egren Moreno fue reinstalado como Director en Planeación en el SPEN, posición clave en esa área. Aunque su sueldo neto pasó de 165 mil a 122 mil pesos, y ahora su superior jerárquica será Karla Sandoval, quien hasta hace una semana era su subordinada.

Algunos consejeros electorales habían advertido que debido a que Moreno formaba parte del Servicio Profesional Electoral Nacional, era su derecho ser reubicado en otra posición de todo el Instituto.

El representante del partido PAZ, Ernesto Guerra, cuestionó al Instituto Nacional Electoral si solicitarle su renuncia sólo se trató de una simulación, pues permanece en la misma área y en una posición clave, que es planear las actividades de la Dirección.