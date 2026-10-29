Los hoteles de Aguascalientes tendrán que reorganizar sus turnos y horarios laborales para enfrentar la reducción gradual de la jornada de trabajo y los ajustes salariales previstos para 2027, sin que esto implique necesariamente despidos, advirtió Francisco Javier Mendoza López, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Aguascalientes.

El dirigente de la AMHMA señaló que los establecimientos deberán adecuar sus operaciones para evitar que los cambios laborales eleven sus costos, particularmente por el pago de salarios y las cuotas de seguridad social. Explicó que una alternativa consiste en ajustar la cantidad de trabajadores asignados a determinados turnos, principalmente durante los periodos de baja ocupación, cuando la demanda permite reorganizar los servicios.

Como ejemplo, mencionó que un hotel podría pasar de cuatro a dos meseros en un turno, siempre que las necesidades de atención lo permitan. Una estrategia similar podría aplicarse al personal encargado de la limpieza de habitaciones. Mendoza López aclaró que, en su caso, no contempla despedir trabajadores, sino modificar sus horarios para adaptarse a las nuevas condiciones.

Indicó que las medidas dependerán del tamaño y las características de cada establecimiento, debido a que las necesidades operativas varían entre hoteles con grandes plantillas y negocios de menor capacidad.

Apuntó que a la reducción de la jornada laboral se sumará el incremento al salario mínimo que se determine para el próximo año, factor que los empresarios deberán incorporar a sus presupuestos