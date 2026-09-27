Mauricio Ángel Agencia Reforma

CDMX.- Taylor Swift y Madonna acapararon los reflectores durante la entrega de los MTV Video Music Awards (VMAs), celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, donde ambas sumaron reconocimientos y protagonizaron algunos de los principales momentos de la ceremonia.

Madonna abrió la gala con “Bring Your Love”, junto a Sabrina Carpenter, y “Danceteria Afterhours”, con Charli XCX. La cantante, cuya anterior actuación en los VMAs había sido en 2003, recibió los premios a Artista del Año, Mejor Dance y Mejor Colaboración. Durante su discurso recordó su participación en la primera edición de los galardones, en 1984, y habló sobre la importancia de mantener la confianza en el trabajo creativo.

Taylor Swift también tuvo una noche destacada al estrenar el videoclip de “Patient Zero” y recibir el premio a Video del Año por “The Fate of Ophelia”, además del reconocimiento a Mejor Dirección por “Opalite”. Con estos galardones alcanzó 33 estatuillas y se convirtió en la artista más premiada en la historia de los VMAs.

La ceremonia, conducida por Snoop Dogg, incluyó actuaciones de Lisa y Kacey Musgraves, un homenaje a George Michael y el reconocimiento a la trayectoria de Nirvana. Swift dedicó uno de sus premios a Dolly Parton.