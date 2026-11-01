Reina Klum en Halloween

CIUDAD DE MÉXICO .-Heidi Klum sorprendió anoche con un nuevo disfraz al celebrar la edición número 25 de su tradicional fiesta de Halloween, en Nueva York, donde volvió a transformar por completo su apariencia para convertirse en una enorme mano.

Este año, la modelo alemana llegó a la alfombra azul caracterizada como una réplica de su propia mano. Para lograrlo, contó con un equipo de artistas de efectos especiales encabezado por Mike Marino, quien materializó su idea.

«Mike tiene todos los escaneos de mi cuerpo, así que pudo usarlos para crear una réplica exacta de mi mano», explicó Klum a Vogue.

«Queríamos que todo fuera lo más realista posible: la anatomía, las venas, los músculos, todos los pequeños detalles que hacen que una mano parezca real», añadió.

El disfraz, que se suma a otras de sus memorables caracterizaciones, como un pavo real y Medusa, incluyó réplicas de sus anillos de boda y compromiso. Su elaboración requirió poco más de un año de planificación.

«La mano tenía que ser lo suficientemente grande para lograr el impacto que buscaba, pero también estar construida de forma que pudiera usarla y moverme con libertad», explicó.

Por aparte, otras estrellas, como Paris Hilton, Harry Styles, Karol G y Lizzo, se sumaron a las celebraciones de Halloween y compartieron en redes sociales sus originales disfraces.