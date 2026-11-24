Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX.- La puertorriqueña Jennifer Barreto hizo historia al convertirse en la primera mujer casada y madre en conquistar la corona de Miss Universe, certamen que celebró su 75 aniversario en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico.

La representante de Mayagüez, de 27 años y 1.80 metros de estatura, está casada con Yan Carlos Barreto, sargento del Ejército estadounidense, y es madre de Penélope, de siete años. Su triunfo le permitirá acceder a alrededor de un millón de dólares en patrocinios y convenios.

Barreto repitió la hazaña de su compatriota Denise Quiñones, quien en 2001 obtuvo la corona en territorio puertorriqueño.

Durante la ronda final de preguntas, la ganadora destacó la importancia del profesionalismo, la empatía y el ejemplo que deben ofrecer quienes ejercen el liderazgo.

La dominicana Melissa Núñez quedó como primera finalista, seguida de la venezolana Clara Vegas, la filipina Bea Millan-Windoeski y la neozelandesa Georgia Waddington. Los resultados fueron avalados por la firma contable Doris Barroso.

La mexicana María Vargas únicamente avanzó al grupo de las 30 mejores concursantes, al igual que otras representantes consideradas favoritas.

Por su parte, la tabasqueña Fátima Bosch, ganadora de la edición anterior en Tailandia, realizó su último desfile con un vestido azul y mostró un listón con la leyenda «Viva Cristo Rey».

El certamen reunió a 116 delegadas y fue transmitido en más de 130 países. La ceremonia incluyó actuaciones musicales, la participación de anteriores ganadoras y, por primera vez, un segmento conmemorativo dedicado a las exreinas fallecidas.