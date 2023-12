Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Sólo siete meses después de su reinauguración y de haber invertido 8 mil millones de pesos para rehabilitarla, la refinería Madero no produjo ni un barril de gasolinas ni de diesel en octubre.

La producción de petrolíferos en el complejo ubicado en Ciudad Madero, Tamulipas, fue de apenas 3 mil 665 barriles diarios de combustóleo y otros productos como coque o extracto furfural, según datos del Sistema de Información Energética (SIE) de la Secretaría de Energía.

En marzo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la refinería para una «reinauguración» que requirió 8 mil millones de pesos, donde prometió que para el cierre de año estaría produciendo 47 mil barriles de gasolina y 40 mil barriles de diesel.

Sin embargo, las cifras no le dan. En septiembre, la refinería produjo 18 mil 746 barriles diarios de gasolinas, sólo regular, y 15 mil 967 barriles de diesel, según el SIE.

Gonzalo Monroy, socio de la consultora GMEC, dijo que los recursos para la refinería Madero no fueron suficientes para los ajustes y mantenimientos correctivos necesarios, pues se requerirían por lo menos 4 mil 500 millones de dólares para levantarla a un 80 por ciento.

«Son equipos viejos (…) que en pro de la autosuficiencia en gasolina y diesel no hay intención de detener las plantas y hacer los procesos necesarios, por ende, las plantas siguen trabajando más allá de cuando les toca hacer su mantenimiento.

«El punto esencial del porqué se detuvieron los procesos en Madero, que prácticamente lleva más de un mes parada, tiene que ver con la falta de inversión y (…) que ha estado corriendo con crudo pesado al 100 por ciento, lo que provocó que se congestionará la planta combinada que es donde se hace el proceso de destilación primaria», señaló.

Agregó que la producción de combustóleo y otros derivados que se contemplan en las estadísticas son resultado de la «recirculación» del producto que todavía estaba en los equipos.

«Hoy Madero es la más ineficiente de las refinerías (…) y vale más por el rescate de los fierros que por la operación misma de la refinería.

«Hay que entender que es una refinería mediana, de unos 150 mil barriles de capacidad instalada con coquizadoras, la mezcla que se le está metiendo no es eficiente porque se congestiona y por eso los paros que hay», puntualizó.

El pasado 29 de noviembre, REFORMA publicó que la producción de gasolinas del País cayó 40 por ciento en octubre, debido a la reducción de procesamiento de crudo de algunas refinerías, como Madero.

Fue la cifra más baja en los últimos tres años, con sólo 167 mil 800 barriles diarios.