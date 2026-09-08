La Carretera Estatal 90, que comunica la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga con Estación Rincón, fue rehabilitada en un tramo de ocho kilómetros, con trabajos dirigidos a mejorar las condiciones de circulación para estudiantes, trabajadores, productores y habitantes de comunidades de la zona.

La vialidad es utilizada de manera cotidiana por alumnos que se trasladan al Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga y a la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes (UTNA), principalmente desde municipios como Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos y Tepezalá.

De acuerdo con la información proporcionada durante la entrega de la obra, la intervención abarcó más de 55 mil metros cuadrados. Se estima que la carretera presta servicio a más de 47 mil personas, entre estudiantes, trabajadores del campo, comerciantes y familias que se desplazan hacia comunidades, centros laborales e instituciones educativas.

César Enrique Peralta Plancarte, secretario de Obras Públicas del Estado, informó que los trabajos incluyeron colocación de carpeta asfáltica, bacheo y pintura. También se realizaron labores de señalización en la ciclovía y se instalaron vialetas reflectantes para delimitar los carriles.

“Fueron ocho kilómetros lineales los que se intervinieron. Vienen más tramos importantes para esta zona, así como otras calles. La gobernadora está trabajando siempre en conjunto con los municipios”, comentó Peralta Plancarte.

Durante el acto, la presidenta municipal de Pabellón de Arteaga, Lucero Espinoza Vázquez, señaló que la vía concentra el paso diario de distintos sectores de la población.

“Para nosotros es muy importante que den mantenimiento a esta carretera, porque por aquí pasan personas del campo, estudiantes y trabajadores. Gracias por atender las gestiones; siempre están atentos y de verdad nos están apoyando. Gracias, gobernadora”, indicó.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, encabezó la entrega de la rehabilitación y anunció que continuarán trabajos de infraestructura en el municipio.

Al evento también asistieron Humberto Ambriz Delgadillo, diputado federal por Aguascalientes, así como los diputados locales Salvador Maximiliano Ramírez Hernández y Heriberto Gallegos Serna.