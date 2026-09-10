Para fortalecer la infraestructura hídrica de la capital, el Gobierno Municipal de Aguascalientes rehabilita la tubería de agua potable ubicada sobre la avenida Convención de 1914 Norponiente, en el tramo comprendido entre las calles Guadalupe y Aquiles Serdán, con una inversión de 11 millones 749 mil pesos, informó el alcalde Leo Montañez.

La obra contempla la sustitución de infraestructura hidráulica mediante la instalación de tubería de PVC de distintos diámetros, además de la colocación de 30 tomas domiciliarias, con el objetivo de mejorar las condiciones de la red y la distribución de agua potable a los hogares de esta zona de la ciudad.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, los trabajos forman parte de las acciones para mantener y modernizar la infraestructura hidráulica mediante la sustitución de tramos que requieren atención y el uso de materiales que permitan optimizar la operación de la red.

Los recursos destinados a esta intervención provienen del FAISMUN. La obra se desarrollará en el tramo señalado de la avenida Convención de 1914 Norponiente e incluye la renovación de la infraestructura necesaria para conectar los domicilios a la red.

Leo Montañez señaló que las obras de rehabilitación hidráulica buscan atender las necesidades de infraestructura y contribuir a que el suministro llegue a los usuarios a través de redes en mejores condiciones de operación.