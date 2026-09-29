La renovación del parque de Parras contará con una inversión de 3.5 millones de pesos del Presupuesto Participativo. Durante una supervisión del espacio, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez, destacó que la participación ciudadana hizo posible impulsar este proyecto para los habitantes del norte de la capital.

Montañez señaló que la recuperación de parques y canchas permite a niños y jóvenes practicar deporte y convivir cerca de sus hogares. Añadió que disponer de espacios públicos en mejores condiciones contribuye a crear un entorno más seguro para las familias y ofrece alternativas de recreación frente a conductas de riesgo.

El secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello, explicó que los trabajos previstos incluyen la instalación de una cubierta en la cancha de básquetbol, además de su rehabilitación y pintura. El proyecto también contempla aparatos de gimnasio, mobiliario urbano, mejoras al alumbrado público y al sistema de riego, así como la reparación del módulo de baños.

El parque se ubica en el cruce de la avenida Moscatel y la calle Parras. A la supervisión asistieron la síndica Yadira Salas Aguilar; los regidores Alejandra Orozco Ramírez, Juan Antonio González Guerrero y Octavio Alberto Ozuna; el secretario de Servicios Públicos, Carlos España Martínez; el coordinador de Delegaciones Urbanas y Rurales, José Alfredo Gallo Camacho, y el delegado de Santa Anita, Oscar Gutiérrez.