El Municipio de Aguascalientes realiza trabajos de rehabilitación en el colector pluvial de la avenida Juan Pablo II, donde ya fueron colocados 18 tubos de fibra de vidrio de tres metros de diámetro.

La obra contempla la construcción de estructuras y rellenos para mejorar la infraestructura hidráulica de la zona, informó el secretario de Obras Públicas Municipales, Miguel Ángel Huízar Botello.

Durante una supervisión de los trabajos, el presidente municipal, Leo Montañez, señaló que la intervención busca contribuir a la prevención de inundaciones y proteger el patrimonio de las familias que habitan en el sector.

Huízar Botello detalló que en el costado poniente se construyen los aleros y los muros cabezote, además de realizarse el relleno con tepetate. Asimismo, indicó que se colocaron los aproches y se efectuaron los rellenos correspondientes a la instalación de la tubería.

La rehabilitación forma parte de las acciones de infraestructura pluvial que buscan facilitar el manejo del agua durante las lluvias. Sin embargo, la información proporcionada no especifica el monto de inversión, el avance porcentual ni la fecha prevista para concluir los trabajos.