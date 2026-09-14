El Gobierno Municipal de Aguascalientes intensificó la rehabilitación de ciclovías en dos de los principales corredores de la ciudad, con trabajos de mantenimiento que incluyen bacheo, pintura, señalamiento y recuperación de superficies en tramos de las avenidas Alameda y Universidad, informó la Secretaría de Obras Públicas Municipales.

Las intervenciones se concentran en la avenida Alameda, desde el cruce con avenida Siglo XXI hasta la Glorieta de La Purísima, así como en avenida Universidad, entre Canal Interceptor y bulevar Luis Donaldo Colosio, donde las cuadrillas atienden los puntos con mayor desgaste y afectaciones.

Como parte de las acciones, el personal operativo ha rehabilitado mediante bacheo asfáltico una superficie de 213.93 metros cuadrados y aplicado 235.94 metros cuadrados de pintura en vialidades para delimitar marimbas, además de colocar leyendas y flechas para orientar la circulación ciclista.

A estos trabajos se suman 16.32 metros lineales de pintura en líneas continuas y discontinuas, como parte de las labores de señalamiento y conservación de la infraestructura destinada a quienes utilizan la bicicleta como medio de transporte.

La SOPMA señaló que estas acciones forman parte del mantenimiento de la red ciclista de la capital y buscan mejorar las condiciones de seguridad y funcionalidad de los recorridos existentes. Paralelamente, el Municipio prepara dos nuevos proyectos dirigidos a fortalecer la infraestructura para los usuarios de la bicicleta.

Con estas intervenciones, la administración municipal plantea dar continuidad a las acciones de conservación de la infraestructura vial y avanzar en una red de movilidad ciclista con mejores condiciones para los desplazamientos cotidianos.