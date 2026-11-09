La rehabilitación de la avenida Viñedos Rivier registra un avance del 61%, con una inversión municipal de 11.4 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), informó el secretario de Obras Públicas del Municipio, Miguel Ángel Huízar Botello.

Los trabajos abarcan cerca de 5 mil metros cuadrados en ambas calzadas, entre las calles Salvador Martínez y Andrea, en el fraccionamiento Cartagena, donde actualmente se realiza el colado de concreto hidráulico en la calzada oriente.

El proyecto también contempla la rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado, así como la construcción de banquetas, rampas de accesibilidad, guías táctiles y señalización en los cruces peatonales.

De acuerdo con la Secretaría de Obras Públicas, las labores incluyen el sellado del pavimento para protegerlo de la humedad, mientras continúan los trabajos en la zona.