Con la prohibición de movilización de ganado sin guías electrónicas por determinación del Comité de Origen y Trazabilidad del Estado a partir del pasado 18 de junio, se prevé alcanzar la totalidad del aretado del hato ganadero, señaló el presidente de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes, Juan Pablo Franco Díaz.

Indicó que en la actualidad se tiene un avance del 78% de las reses en el aretado mediante el Registro Electrónico de Movilización (REEMO), y con las restricciones debe alcanzar el 100% del ganado.

Advirtió que los productores de ganado bovino no pueden movilizar animales que no cuenten con guía electrónica fuera de sus ranchos, para lo cual, deberán acercarse a las oficinas de las asociaciones ganaderas locales para realizar este trámite.

Se aplicará una estrategia de regularización en cada una de las unidades de producción, para alcanzar esta meta, en la que se podrá establecer un periodo de tolerancia, a quienes aún no tramitan sus guías de movilización.

La principal afectación de quienes no cubren con el proceso de guías electrónicas, es el hecho de que no puedan llevar animales a sacrificio en rastros, porque las canales no serán entregadas en caso de no presentar la guía que da trazabilidad a esos animales, enfatizó.

Franco Díaz subrayó que estas medidas buscan mantener las condiciones de sanidad en el ganado bovino que se produce en el estado, en seguimiento a los controles de salubridad exigidos por las autoridades.

Informó que los productores tienen la posibilidad de solicitar trámites de movilidad con guía electrónica para ganado caído con el fin de llevarlo a centros de sacrificio, comunicándose directamente a las oficinas de la Unión Ganadera Regional de Aguascalientes.