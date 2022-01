La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Aguascalientes manifestó su rechazo al Decreto emitido por el Gobierno Federal para la regularización de autos “chocolate” en 10 estados del país, ya que daña severamente la producción y la comercialización de la industria automotriz nacional, estableció su presidente, Juan Carlos Thomae Grovas.

El representante de la AMDA en la entidad afirmó que este Decreto afecta a la industria mexicana al regularizar vehículos que se encuentran en el país mediante una procedencia que definitivamente no es lícita y que a través del mismo el Gobierno Federal busca meter a un marco legal, algo que está ilegal, lo cual daña la comercialización de vehículos nuevos y seminuevos que circulan legalmente en el país, al meterlos a competir al mercado sin conocer su procedencia.

Adicionalmente, dijo que este tipo de vehículos que llegan a circular a México ocasionan problemas de contaminación, además de que no hay quién los quiera asegurar, por lo que es una cadena de valor que se empieza a deformar y viene a afectar directamente a la venta de vehículos nuevos, la cual ya está bastante lastimada. “Se desencadena hacia la primera planta de comercialización una ruptura de la cadena de valor y nos viene a pegar en la comercialización de autos nuevos y por ende también a la producción nacional o producción internacional vía importación a México, entonces no estamos nada de acuerdo con eso”.

Asimismo, enfatizó que son muchísimos los empleos que se ven afectados, tras recordar que la industria automotriz mexicana, es un colaborador importante del Producto Interno Bruto Nacional, tanto por el pago de impuestos por producción, por importación, por venta, entre otros. “Generamos una gran cantidad de empleos, estamos hablando de cientos de miles los que genera la industria en todo el país, entonces no sabemos a qué se deba este Decreto, pero definitivamente, a mejorar la economía nacional no lo es”.

