Arely Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-La Secretaría de Economía pretende regular las tarifas y servicios de escuelas privadas mediante una Norma Oficial Mexicana (NOM), afirmó la Alianza para la Educación Superior (Alpes).

El proyecto de NOM 237-SE-2020, que busca certificar y regular tarifas y servicios de escuelas privadas, es una amenaza para cientos de centros educativos de pequeño tamaño, consideró María Luisa Flores del Valle, presidenta de Alpes.

“Esto traerá costos adicionales de operación para la educación particular y un alza de tarifas, lo que afectará la economía de las familias que hasta ahora han podido mantener a sus hijos en escuelas particulares”, dijo en entrevista.

Además, escuelas pequeñas, con baja matrícula, estarían en riesgo de desaparecer, pues los altos costos de la nueva regulación son insostenibles para estos negocios.

“Entre 30 y 35 por ciento de las escuelas estarían en riesgo de desaparecer con la NOM”, dijo.

Añadió que este impacto se sumaría a la deserción de matrícula de 35 por ciento que hay por la pandemia.

“El alto costo de la nueva normatividad no daría para mantener las actuales tarifas”, manifestó.

Flores del Valle señaló que los cierres afectarían sobre todo niveles preescolar, primaria y secundaria, donde es más fácil que las familias migren a la educación pública.

También estarían en riesgo escuelas de nivel medio superior y superior, especialmente las que tienen matrículas reducidas.

“Es mucha presión y más gastos”, insistió la presidenta de Alpes.

Cinco organizaciones de colegios particulares informaron que se levantaron de la mesa de negociación de la NOM porque no están siendo considerados.

Estas instituciones son la Alianza de Colegios Multiculturales de México, la Alianza para la Educación Superior, la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP y la Confederación Nacional de Escuelas Particulares (CNEP).