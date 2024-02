Diana Gante Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La regulación asimétrica a Petróleos Mexicanos (Pemex), para generar competencia en el mercado de combustible nacional, no ha sido reinstaurada pese a que el año pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) instruyó aplicarla.

Esto va en detrimento de la competencia y participación de otros jugadores del mercado de combustibles, acusaron especialistas.

Marcial Díaz, presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energético (Arse), señaló que, en la práctica, no se ha visto la aplicación afectiva de las medidas, por lo que Pemex se mantiene como el actor preponderante.

«Pemex tiene que cumplir con la regulación asimétrica, pero no la cumplió, hubo un fallo de la Corte donde se instruyó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicarla, pero al día de hoy no se ha implementado.

«Y vemos como Pemex TRI y su comercializadora siguen siendo un actor preponderante, lo que sigue desvirtuando el mercado porque no vemos que haya un cumplimiento de la ley», apuntó durante su participación en el webinar «¿Cómo va la agenda energética?», organizado por el Encuentro Internacional de Energía México.

En junio de 2023, la Suprema Corte declaró inconstitucional la eliminación de las medidas asimétricas impuestas a Pemex con la reforma energética de 2014 y que posteriormente fueron canceladas por el Congreso en mayo de 2021.

La medida tenía la finalidad de generar competencia en el mercado de combustibles mexicano, pues al abrirse la participación a privados, luego de ser Pemex el único jugador existente, debían establecerse ciertas condiciones que comenzaran a reducir el poder monopólico de la empresa estatal para dar paso a otros participantes.

Sin embargo, el diputado Manuel Rodríguez impulsó una iniciativa para eliminar la regulación asimétrica, al considerar que ya se habían otorgado los suficientes permisos a empresas privadas y Pemex había dejado de ser un actor preponderante.

Diho argumento fue rechazado por la Suprema Corte el año pasado.

Beatriz Marcelino, presidenta de Grupo Ciita y de la Asociación de Distribuidores y Expendedores de Energía (Adee), señaló que durante toda la Administración, se ha visto el impulso y apoyo total a Pemex, no sólo en temas de regulación asimétrica, sino en todas sus actividades y cumplimiento de obligaciones.

«No nos sorprende que no se lleve a cabo la regulación asimétrica en la comercialización, como en la operación y la logística, (el poder a Pemex) fue una promesa de campaña y se está cumpliendo», aseveró la especialista.