El pasado viernes por la noche, la actividad regional de CONADEIP se reanudó con la jornada nueve de la temporada regular del fútbol varonil. Aguascalientes está representado en este destacado torneo por la Universidad Panamericana Campus Bonaterra, que sigue preparando a sus jugadores en este tipo de competencias.

Desde noviembre, el torneo tuvo una pausa debido a las vacaciones de invierno, reanudándose esta semana. La Bonaterra viajó fuera del estado para enfrentarse a los Borregos del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara, un desafío complicado de superar.

Contrario a las expectativas de un partido reñido, las Panteras dominaron de principio a fin, gracias en gran medida al excelente desempeño del delantero Benjamín de León, quien marcó un triplete para liderar la victoria de 1-4 de la UP. Andrés Ruiz Velasco añadió otro gol para Aguascalientes, completando una noche perfecta para la UP.

Con este triunfo, la Bonaterra acumuló 21 puntos en 9 partidos, resultado de seis victorias, dos empates y una derrota, manteniéndose junto a la UP Guadalajara y la UNAM como líderes del grupo dos del torneo. Con la fase final acercándose, la Bonaterra buscará permanecer entre los primeros puestos para contender por el título.