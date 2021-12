Al informar que el Calendario Escolar 2021-2022 establece esta semana como la última antes de iniciar el periodo de vacaciones que será de 15 días, el director del IEA, Ulises Reyes Esparza, aclaró que el 3 de enero próximo no será un regreso presencial a clases generalizado, habrá que esperar una o dos semanas para conocer la cantidad de contagios por COVID-19.

Aclaró que el Instituto de Educación de Aguascalientes no ha dado marcha atrás a la decisión del regreso generalizado a clases, pero se acatarán las instrucciones del sector salud, si ellos dicen se puede abrir; el sistema educativo, abrirá, pero no será al 100%, únicamente aquellas que estén en condiciones.

Este periodo vacacional que se avecina, del 20 al 31 de diciembre, se solicitará la participación decidida de las corporaciones policiacas del estado y todas las municipales para emprender esos operativos de vigilancia en torno a los planteles educativos, para cuidar esta infraestructura. El regreso a clases sucederá el 3 de enero de 2022.

El titular del Instituto de Educación precisó que una gran cantidad de padres de familias encabezan la lista de la solicitud del regreso total presencial a las aulas, porque es insuficiente que sólo vayan dos días a la semana a la escuela con cuatro horas de clases, lo cual propicia que el resto del tiempo los menores estén solos en casa.

Los docentes justifican el regreso presencial porque resulta complicado estar atendiendo a tres grupos diferentes, cuando en el aula sería sólo uno, y sin duda que existen condiciones en una gran cantidad de planteles educativos para que en lugar de operar al 40 o 50%, lo hagan al 80%.

Al mismo tiempo, por ahora se está consciente que en las próximas semanas, las familias se juntarán a causa de las festividades navideñas y de fin de año, por lo que la actividad social se incrementará de modo significativo en el estado de Aguascalientes.

Las actividades sociales son un factor determinante para el regreso a clases presencial generalizado, es decir, hay que esperar cuando menos dos semanas para conocer si existe un repunte en los contagios y hospitalizaciones por el COVID-19.

“Aparte, se vive un tiempo de temporada invernal que perdurará hasta el proximo mes de febrero, lo cual es un componente que se tomará en cuenta para decidir el regreso a clases en las escuelas públicas y particulares”, sostuvo finalmente.

