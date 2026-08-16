El regreso a clases empezó a generar mayor movimiento en papelerías, zapaterías, tiendas de uniformes y establecimientos del Centro Histórico de Aguascalientes vinculados con las compras escolares. Sin embargo, la recuperación permanece limitada a esos giros, mientras el resto de los negocios continúa registrando una baja afluencia, informó José de Jesús González Ramírez, presidente de ACOCEN.

El dirigente de la Asociación de Comerciantes del Centro explicó que aumentó la demanda de útiles, calzado, uniformes y otros productos necesarios para el inicio del ciclo escolar. Estos establecimientos suelen beneficiarse durante la temporada debido a la concentración de compras.

Aclaró que el repunte no se ha extendido al conjunto del comercio establecido, pues los consumidores dirigen su gasto principalmente a los artículos escolares. Esta situación mantiene a numerosos negocios en condiciones económicas adversas, después de varios meses con ventas reducidas y poco movimiento en las calles del primer cuadro.

González Ramírez señaló que la denominada cuesta de enero terminó por prolongarse durante buena parte del año y que todavía no existe certeza sobre cuándo comenzará una recuperación generalizada.

Añadió que los comercios deben cubrir renta, servicios, salarios y otros gastos de operación, independientemente del volumen de ventas. Por ello, el repunte asociado con el regreso a clases representa un alivio únicamente para determinados sectores, sin modificar el panorama general del Centro Histórico.