El regreso a clases representará para las familias de Aguascalientes un gasto de entre 3 mil 500 y 8 mil pesos por estudiante, dependiendo de la calidad de los útiles escolares, uniformes, calzado y mochilas, así como de las aportaciones solicitadas por las instituciones educativas, señaló María del Carmen Corchado Reyes, presidenta del Colegio de Economistas.

A dos semanas del inicio del nuevo ciclo escolar, explicó que este periodo genera cada año presión sobre la economía familiar, debido a que no existe una cultura generalizada de ahorro previo para cubrir estos gastos. Los mayores desembolsos corresponden a uniformes, calzado y mochilas, cuyos costos oscilan entre 2 mil y 4 mil 500 pesos por estudiante. A ello se suman los útiles escolares, como cuadernos, lápices y otros materiales, con un gasto de hasta 2 mil pesos por alumno. En algunas escuelas particulares también se solicitan tabletas electrónicas, con precios de entre 3 mil 500 y 10 mil pesos. En los planteles públicos, agregó, las familias pueden enfrentar además las llamadas aportaciones voluntarias, cuyo monto varía según el nivel educativo.

Respecto a la educación privada, indicó que las colegiaturas registran incrementos anuales de entre 6 y 6.5%, aunque en algunos casos llegan hasta 7%, principalmente en preescolar y primaria. Estas variaciones están relacionadas con el comportamiento de la inflación y tienden a ser menores en secundaria y bachillerato, donde se han observado alzas cercanas al 5%. Señaló que, al sumar útiles, uniforme, calzado, mochila y aportaciones escolares, el gasto puede acercarse a 8 mil pesos por hijo, sin considerar la compra de una tableta electrónica.

Ante este escenario, recomendó a las familias reducir el impacto financiero mediante el aprovechamiento de materiales que todavía se encuentren en buenas condiciones. El reciclaje de cuadernos y el reúso de uniformes y mochilas del ciclo anterior pueden generar ahorros de hasta 40% en los gastos del regreso a clases.