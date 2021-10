Natalia Vitela y Antonio Baranda Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Luego de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiterara ayer su llamado a que las universidades públicas del País retornen a clases presenciales, el Rector de la UNAM, Enrique Graue advirtió que los estudiantes de nivel superior regresarán de forma voluntaria cuando tengan completo su esquema de vacunación contra Covid-19.

Durante la conferencia matutina, la titular de la SEP, Delfina Gómez, informó que en 20 entidades, menos de la mitad de las universidades públicas han retomado las clases presenciales.

«Tenemos estados que están por debajo de la media en la apertura de universidades, esto se refiere a un menos de 50 por ciento de lo que es su número de universidades», indicó.

La funcionaria dijo que la lista incluye a Baja California, Baja California Sur, Campeche, CDMX, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Edomex, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Yucatán.

Al respecto, López Obrador sostuvo que no hay riesgos de contagios de Covid para los estudiantes, y afirmó que en educación básica, pública y privada, casi todos los estados han regresado a las aulas.

«De nuevo el llamado, reitero el llamado a universidades públicas, a directivos, maestros, alumnos, para el regreso a clases presenciales, ya es tiempo y faltan varias universidades públicas que no han regresado a clases», dijo.

«Toda esta campaña que desataron de que se iban a enfermar las niñas, los niños y que por eso no había que regresar, pues ya estamos viendo con hechos que afortunadamente no hay contagios».

López Obrador insistió en la importancia del regreso a la educación presencial.

«El que se regrese a la escuela es regresar a la comunicación directa, es socializar, es estar con maestras, con maestros, con los compañeritos, compañeritas, tener una actividad de otro tipo, que es muy educativa».

Desde Palacio Nacional, el Mandatario agradeció a maestras, maestros y personal administrativo de las escuelas por el retorno paulatino a las aulas.

«Es muy importante el que se esté regresando a la educación presencial, porque lo otro era apostar al atraso y a lo tóxico, a las deformaciones, a la manipulación que produce el estar tanto tiempo subordinados a los aparatos electrónicos, en el caso de los niños y de los adolescentes, recibiendo una información no siempre de lo mejor y no conveniente».

Responde Graue

Durante el evento por el aniversario del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán, el Rector de la UNAM comentó que «sin entrar en polémica», los estudiantes regresarán cuando estén vacunados.

«Como Rector y como médico yo no voy a exponer a los estudiantes coercitivamente a asistir. Su regreso, en tanto su esquema de vacunación no haya sido completado, será voluntario y con todas las medidas de seguridad», dijo.

En tanto, Jorge Alcocer, Secretario de Salud, aseguró que a pesar de la contingencia sanitaria por Covid 19, el Instituto Nacional de Nutrición permaneció más activo que nunca.

Reconoció que en el País todavía hay grandes desafíos de cobertura y de calidad de la atención médica.

