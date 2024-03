Unos policías estatales que llevaban a cabo labores de vigilancia en la carretera estatal No. 42 encontraron abandonada una camioneta Nissan pick up, modelo 1990, de color rojo y con placas de circulación de Aguascalientes. La camioneta tenía un reporte de robo vigente, por lo que procedieron a asegurarla.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:10 horas del pasado jueves, cuando los oficiales recibieron un aviso sobre una camioneta pick up abandonada en las cercanías de la gasolinera Valero. Tras verificar los datos en el sistema «Plataforma México», se confirmó que el vehículo tenía un reporte de robo en el estado de Aguascalientes.

RECUPERAN DOS MOTOS

En las últimas horas, los policías preventivos de Jesús María lograron recuperar dos motocicletas que tenían reporte de robo vigente.

En la zona de Los Arenales, se encontró abandonada una motocicleta marca Veloci 150 de color negro. Tras consultar la base de datos del sistema «Plataforma México», se confirmó que esta motocicleta tenía reporte de robo.

De manera similar, en la colonia Miravalle se aseguró otra motocicleta de color negro con amarillo, que era conducida por un joven de 22 años. Esta motocicleta también había sido reportada como robada.

Tanto la camioneta como las dos motocicletas recuperadas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado, donde quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Unidad de Combate al Robo de Vehículos.