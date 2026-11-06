Staff Agencia Reforma

CDMX.- Keanu Reeves volverá a interpretar a John Wick en una precuela animada de Lionsgate, luego de cerrar un acuerdo para prestar su voz al personaje, informó Variety.

La película explorará la llamada “Tarea Imposible”, una misión mencionada a lo largo de la franquicia en la que el asesino eliminó a sus rivales durante una sola noche para liberarse de sus obligaciones con la Alta Mesa y comenzar una vida junto a Helen, su esposa.

Shannon Tindle, responsable de Ultraman: Rising y vinculado a Kubo y la Búsqueda del Samurái, dirigirá el proyecto a partir de un guion de Ryan y Kaz Firpo.

La producción estará a cargo de Basil Iwanyk, Erica Lee, Chad Stahelski y el propio Reeves, además de contar con la participación de la compañía Point Grey.

Adam Fogelson, presidente de la división cinematográfica de Lionsgate, adelantó en 2025 que la “Tarea Imposible” era una de las historias más solicitadas por los seguidores de la saga. También destacó las posibilidades que ofrece la animación para ampliar el universo del personaje.

La franquicia ha superado los mil millones de dólares de recaudación mundial a través de cinco películas, incluida Ballerina, protagonizada por Ana de Armas.

Mientras avanza esta precuela, Lionsgate desarrolla una quinta entrega de acción real y una película independiente sobre Caine, el asesino ciego interpretado por Donnie Yen.

Los nuevos proyectos ampliarán una franquicia que comenzó en 2014 y consolidó al personaje como ícono del cine de acción