Regresará Carín León a Sphere de Las Vegas en 2027

Angela Janayna Mendoza Parada Agencia Reforma

CDMX.- Carín León regresará a Sphere de Las Vegas los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2027, después de convertirse en el primer artista latino en presentarse en el recinto. Su debut, celebrado el 4 de septiembre, agotó localidades y abrió un nuevo espacio para la música en español en uno de los escenarios tecnológicamente más avanzados de Estados Unidos.

La residencia limitada, producida por AEG, coincidirá con las celebraciones de la Independencia de México, periodo en que Las Vegas recibe a miles de visitantes interesados en la cultura mexicana. La preventa iniciará el 15 de septiembre de 2026, mientras que la venta general comenzará el día 17. También habrá paquetes VIP con entradas reservadas, hospedaje en The Venetian Resort Las Vegas, mercancía exclusiva y otros beneficios.

En su primera actuación, León compartió el escenario con Cody Johnson y The Warning, banda regiomontana integrada por las hermanas Villarreal Vélez. El concierto combinó música, imágenes envolventes y recursos diseñados para la pantalla LED de alta resolución de Sphere. Además, utilizó Sphere Immersive Sound, sistema que distribuye audio de gran precisión en cada asiento.

Originario de Hermosillo, Sonora, el cantante ha ampliado su presencia internacional mediante colaboraciones con Santana, Jelly Roll, Kacey Musgraves, Leon Bridges, Kane Brown y Cody Johnson. Su regreso reforzará su trayectoria en el mercado anglosajón y la presencia de la música latina en producciones de gran escala. La programación busca repetir la respuesta del público y consolidar estas fechas como una celebración vinculada con las fiestas patrias.