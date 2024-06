Regresan ‘Wallace & Gromit’ con cinta en Navidad

CDMX. – Los amigos animados Wallace y Gromit regresarán en temporada navideña con la cinta Vengeance Most Fowl.

Esta nueva aventura llega 16 años después de Una Cuestión de Pan o Muerte (A Matter of Loaf and Death), donde mostrará a un Gromit cada vez más preocupado por Wallace, ya que este último genera dependencia a sus propios inventos y se justifica cuando el compañero humano inventa un ‘gnomo inteligente’ que al parecer desarrolla una mente malvada.

A medida que la historia avanza y todo se sale de control, será el can quien deberá dejar a un lado sus escrúpulos y se ve en la necesidad de luchar contra fuerzas siniestras, pues es posible que Wallace nunca más pueda volver a inventar.

«Hacía más de una década que tenía la idea de hacer una película sobre gnomos de jardín que se volvían malos, pero nunca pude entender qué los hacía malos», dijo a Variety Nick Park, director y creador de Wallace & Gromit.

El elenco de voces pretende que Ben Whitehead retome a Wallace y que Peter Kay sea nuevamente el jefe inspector, Mackintosh. Los nuevos miembros incluyen a Lauren Patel y Reece Shearsmith. Diane Morgan, Adjoa Andoh y Lenny Henry tendrán cameos.