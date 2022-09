En este viernes por la mañana, se jugaron en las instalaciones de Casa Club los partidos entre los Rayos y León para las categorías Sub 20 y Sub 18, correspondientes a la jornada 12 de la competencia. Este partido significó el regreso de ambos equipos de Necaxa que habían estado en pausa por el torneo internacional de fuerzas básicas.

En el partido de la Sub 20, los dirigidos por Guadalupe Ramos saltaron al terreno de juego muy intensos y desde los primeros minutos se apoderaron de la esférica, situación que les permitió generar las llegadas más claras de gol, así como manejar el ritmo de juego a su conveniencia. A pesar del dominio necaxista, la escuadra rival tuvo algunos chispazos al ataque, logrando con estas acciones complicar a la defensiva rival y, al minuto 30′, adelantarse en el marcador. Tras la anotación, los Rayos continuaron con su amplio dominio en el terreno de juego, sin embargo, el gol necaxista no pudo llegar, por lo que se fueron al descanso con derrota momentánea por marcador de 0-1. En la segunda parte, los de Aguascalientes manejaron de igual forma la intensidad y desde el inicio del complemento hicieron notar su hambre de triunfo, misma que, al minuto 49′, se vio reflejada en el marcador con el gol de Jorge Lumbreras, anotación que metería nuevamente a los Rayos en la pelea por los tres puntos.

La insistencia necaxista continuó y para el minuto 53´ lograron provocar tras un saque de banda el segundo del partido, producto de un gol en propia puerta por parte de los de Guanajuato. En los minutos finales del partido, los visitantes mejoraron su accionar complicando a la defensiva local y, en el tiempo agregado, lograron el empate tras el gol desde los once pasos. El partido concluyó con empate a dos en el marcador.

Para el partido de la Sub-18, el juego inició de muy buena forma, puesto que rápidamente se asentaron en el terreno de juego y comenzaron a generar su futbol partiendo de la tenencia de la pelota y la recuperación casi inmediata de la misma. Los dirigidos por Luis García generaron varias llegadas de gol, logrando convertir al minuto 12′ en la primera anotación de los de Aguascalientes en los pies de Alexander Mojica. Tras la anotación, los visitantes intentaron despertar y poco a poco fueron recuperando sectores del campo que les permitieron desarrollar su futbol, sin embargo, el trabajo defensivo de los Rayos estuvo realizándose de buena manera, por lo que la anotación visitante tardó en llegar. No fue hasta el minuto 41′ que los guanajuatenses igualaron las cosas en el marcador.

La primera mitad culminó con empate a un gol. La segunda estuvo muy trabada, puesto que ambas escuadras tenían el objetivo de llevarse la victoria. Fue así como desde los primeros minutos el cotejo se vivió de manera muy intensa, lo que provocó que el medio campo se cerrara y el partido se hiciera de ida y vuelta. Los de Aguascalientes gestaron sus ataques por los costados, en donde, mediante pases a profundidad y centros peligrosos, lograron complicar a la defensiva visitantes que supo repeler las acciones y mantener el marcador de la misma forma. Los minutos pasaron y, a pesar de que se vivió con mucha intensidad, ambas escuadras cerraron el partido con empate a un gol en el marcador.