Iris Velázquez y Jorge Ricardo Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- La historia de opacidad se repite por segundo año consecutivo, el ciclo escolar anterior por los libros de texto; ahora, por un nuevo plan de estudios que muy pocos conocen.

El inicio del ciclo escolar, que arrancará el próximo 29 de agosto, se dará entre confusión de docentes y la comunidad educativa, tras el anuncio de un programa piloto de un nuevo plan de estudios que hasta la fecha no se ha difundido.

La Secretaria de Educación, Delfina Gómez, quien dejará el cargo para ser candidata de Morena al Gobierno del Estado de México, anunció el 2 de junio que en el ciclo escolar 2022-2023, arrancaría un programa piloto, pero hasta la fecha no se ha informado dónde ni a partir de cuándo.

«Sí habrá un (programa) piloto, pero todavía no se anuncia como operará», confirmó la oficina de prensa de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Autoridades educativas de Tlaxcala, Quintana Roo, Yucatán y Chiapas han alzado la mano para participar en este proyecto, pero a la fecha no se ha transparentado en qué otras entidades y escuelas se aplicará.

La SEP llevó a cabo 32 asambleas estatales para la discusión del plan curricular, donde se emitieron propuestas de la comunidad educativa que serían tomadas en cuenta para realizar modificaciones al borrador del plan de estudios.

En la página de la dependencia, el «Marco Curricular y Plan de Estudios 2022», no registra cambios a la propuesta lanzada por la SEP en enero pasado.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría, para el próximo ciclo escolar, 2022-2023, una semana antes del inicio de clases se tendrá un taller intensivo para docentes y personal educativo sobre los nuevos planes y programas de estudio.

Académicos y docentes manifestaron sus dudas sobre dicho programa.

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) indicaron que aún no tienen información, a pesar de que faltan menos de dos semanas para el arranque de las clases.

«Quizá van a esperar hasta que se vaya Delfina», dijo una sindicalizada.

Alma Maldonado, especialista en educación, lamentó que, de nueva cuenta, un año escolar esté marcado por la opacidad, pero en esta ocasión además por el cambio de titular de la dependencia.

«Creo que es un inicio con bastante incertidumbre para el personal docente y para quienes están en todo el tema de gestión. No es suficiente (el taller intensivo), tienes que trabajar los materiales educativos y el tiempo apremia», dijo.

Anuncian el lunes nueva secretaria

El lunes será presentada la nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que sustituirá en el cargo a Delfina Gómez, quien dejará el cargo para buscar la candidatura de Morena al Gobierno del Estado de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador insistió ayer en que será una mujer y que se realizará una ceremonia en la conferencia matutina para presentarla.

«Se va a presentar tanto la maestra Delfina (Gómez) como quien va a sustituirla, porque el lunes 29 de agosto inician las clases. Vamos a tener aquí una ceremonia porque lo amerita», dijo en Palacio Nacional.

«Sólo les puedo adelantar que va ser mujer y con experiencia».