Manuel Alejandro Alvarez Torres

Agencia Reforma

Luego de tres capturas y su liberación el viernes pasado, Uriel Carmona, Fiscal de Morelos, regresó a sus oficinas.

«Tengo un fuero que me protege, es el que he estado haciendo valer por conducto de mis abogados», lanzó.

«Se está trabajando para que, con todo respeto a autoridades jurisdiccionales y ministeriales, se aclare que no hubo ninguna conducta ilícita», dijo a REFORMA.

Afirmó que no trae rencores a pesar de los 48 días que estuvo preso.

Carmona fue detenido por cuatro acusaciones: tres promovidas por la Fiscalía de CDMX, relacionadas con el feminicidio de Ariadna Fernanda, y una por la Fiscalía Anticorrupción de Morelos que luego entregó a la Fiscalía General de la República.

En todos los asuntos, los jueces locales dictaron prisión preventiva pero su defensa se quejó ante tribunales que le dieron la razón: no podía ser acusado por delitos federales sin pasar por un proceso previo de desafuero.

Las tres veces que ordenaron liberarlo, nuevas órdenes de aprehensión por otros delitos lo dejaban recluido.

Su libertad, sin embrago, no implica que ya libró alguno de los múltiples cargos.

A continuación la entrevista completa:

‘He hecho frente a una andanada’

¿Cuál es el plan para lo que viene?

Estoy actualizándome en los temas de la Fiscalía del Estado, mi staff me está actualizando los temas de la institución, estoy regresando a mis responsabilidades constitucionales y legales a las que estoy obligado; lo primero que estamos haciendo es informándonos de los hechos que han acontecido en el tiempo que estuve fuera de funciones y la prospectiva es seguir trabajando de manera responsable.

¿Enfrentó un tema legal o no tan legal?

He hecho frente a esta andanada de señalamientos en el campo de lo legal y sólo los tribunales son los que al fin van a resolver el desenlace en el campo de lo jurídico. Yo estoy dispuesto a comparecer, a ser citado, a ser llamado, a responder cualquier señalamiento ante las autoridades competentes, jamás nos hemos negado a ello. Hemos hecho valer los recursos legales a mi alcance, a los que tengo derecho constitucionalmente.

Tengo un fuero que me protege y ese es el que he estado haciendo valer por conducto de mis abogados.

Confiamos en que al final todo esto se aclare y vamos a seguir adelante con el trabajo institucional.

¿Esto afectó a la institución?

Indiscutiblemente hay una afectación a la vida cotidiana de una persona que resulta ser el titular de una institución autónoma y, por supuesto, no es deseable para nadie; sin embargo, quienes tenemos este tipo de señalamientos legales tenemos que hacer valer los recursos constitucionales y legales a nuestro alcance para que las cosas se aclaren.

Eso es lo que yo estoy haciendo y espero que el desenlace sea positivo, vamos enfrentar los procesos que están pendientes y seguir trabajando, llamar al respeto a las instituciones, trabajar de la mano con las autoridades y nada más.

¿Vendrá otra acusación?

Independientemente de que el fuero constitucional protege a todos los titulares de instituciones autónomas, la realidad es que no tiene por qué haber ninguna acusación más porque yo no he cometido ningún delito; entonces, ese es el fondo de esto y de los señalamientos que me hicieron, pues se está trabajando para que, con todo el respeto hacia las autoridades jurisdiccionales y ministeriales, se aclare que realmente no hubo ninguna conducta ilícita que se me pueda reprochar.

El tema es que se dice que usted no tiene fuero local…

Esa es una opinión parcial de autoridades, pero al final le corresponde a la autoridad jurisdiccional decidirlo y ahí es donde nosotros vamos a esperar los resultados en el campo de lo legal; por supuesto que estimamos que sí se cuenta con esa protección constitucional y es la misma que tienen todas las autoridades de alto nivel, y la Constitución es clara en cuanto a que los titulares de órganos autónomos como son las Fiscalías estatales sí cuentan con esa protección.

¿Cómo vivió esto?

No es una condición deseable para nadie, sobre todo cuando no hay razones legales para hacerlo; sin embargo, no nos queda más que seguir adelante y cumplir con la responsabilidad para la cual fuimos designados y ya serán las autoridades jurisdiccionales las que al final dejen claro todo esto.

¿La Fiscalía de Morelos violenta derechos?

Por supuesto que no, no tenemos ningún señalamiento de alguna autoridad que diga que se le haya trastocado su fuero constitucional, junto el Ministerio Público de Morelos nunca ha hecho un señalamiento en contra de nadie con fuero y eso es algo que esperamos todos los que estamos en el servicio público, que se respete, porque eso es lo que le da la cohesión al funcionamiento de una República y es muy peligroso que en una democracia no se respeten ese tipo de figuras constitucionales.

¿Se siente seguro?

Completamente, seguro, porque no he cometido ningún delito para que la autoridad que me requiera, siempre vamos a estar dispuestos a comparecer y aclarar cualquier tema.