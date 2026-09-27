Luis Antonio López Pérez Agencia Reforma

MONTERREY, NL Eugenio Siller está de regreso en las telenovelas mexicanas. Después de desarrollar buena parte de su carrera reciente en Estados Unidos, el actor tamaulipeco de 45 años volverá a los foros de Televisa, donde no trabajaba desde hace 17 años.

El actor se integró al elenco de Todavía Te Amo, producción de Carlos Bardasano para TelevisaUnivision, basada en la historia venezolana Emilia, creada por Delia Fiallo. La telenovela también contará con Gabriel Soto, Susana González, Samadhi Zendejas, Azela Robinson y Felicia Mercado, y su estreno está previsto para marzo o abril de 2027 por Las Estrellas.

Siller, quien actualmente reside en Los Ángeles, contó que la propuesta se concretó rápidamente y en cuestión de semanas ya se encontraba en la Ciudad de México participando en lecturas, reuniones y diseño de imagen.

Su última telenovela realizada en Televisa fue Mi Pecado, en 2009, donde compartió el protagónico con Maite Perroni. Posteriormente firmó contrato con Telemundo y continuó trabajando en Estados Unidos.

Aunque llevaba 11 años alejado del género, Siller aseguró estar entusiasmado por regresar a la televisión nacional y reencontrarse con compañeros y técnicos con quienes trabajó años atrás.