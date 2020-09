Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.-Rebecca de Alba retomará sus proyectos laborales bajo la nueva normalidad a partir del mes de octubre, con un show musical del que no dio más detalles.

> “Sí les puedo decir que es un programa que está lleno de música, de invitados muy talentosos y lo vamos a grabar a partir del mes de octubre y hasta enero, son 12 capítulos. Se hará en México y seré la conductora”, dijo De Alba, quien estuvo en la Ciudad con motivo de los festejos patrios.

> La artista de 55 años mencionó que también se reactivará la gira de la puesta en escena “Los Mandamientos de Una Mujer Chingona”, proyecto que hace junto con Susana Zabaleta y Adela Micha.

> “Lo que no sabemos es si será prudente retomarla a partir de las dos fechas que ya se tenían programadas para octubre, o si las recorreremos hasta abril del año que entra; hay siete u ocho fechas ya para mayo de 2021 en distintas ciudades”, enfatizó.

> Por otro lado, dijo, durante la pandemia no ha dejado de ayudar desde su trinchera a pacientes con cáncer a través de su Fundación Rebecca de Alba.