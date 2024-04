Regresa Lorenzo Antonio de la mano de la nostalgia

Jacqueline Ponce León Agencia Reforma

CDMX. – Si Lorenzo Antonio pudiera regresar el tiempo, hubiera tenido una cercanía más constante con los escenarios mexicanos para darle continuidad a su carrera.

El cantante de balada romántica, quien en la década de los 80 triunfaba con «Doce Rosas», «Busco un Amor», «Vamos a Jugar» y otras, considera que, a pesar de algunas pausas que ha hecho en la música, a los 54 años continúa vigente gracias a la nostalgia.

«No me hubiera alejado tanto de los escenarios de México, porque de repente me fui a hacer cosas que quería hacer. Estando en esos momentos de ser tan joven piensas: ‘Por el tiempo no hay problema, hay mucho tiempo’, pero la verdad es que no hay mucho tiempo.», dijo Lorenzo Antonio, en entrevista.

El mexicano-estadounidense arrancó los suspiros de las fans de la época cuando conquistó el primer lugar del televisivo Primer Festival Juguemos a Cantar. Era 1982 y él tenía 12 años.

«Espero volver a tener éxito con alguna canción nueva, pero no me voy a quedar cantando todo el disco actual porque la gente siempre quiere escuchar los éxitos y recordar con nostalgia esos momentos que vivieron con ciertas canciones», afirmó.