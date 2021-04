Iris Velázquez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.-Representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) criticaron la estrategia de vacunación contra Covid-19 a docentes y el plan para el retorno presencial a las aulas, al señalar que es apresurado y motivado por el ambiente electoral.

En conferencia de prensa virtual, voceros de entidades en donde la Coordinadora tiene presencia advirtieron que volverán a las escuelas sólo si se cumplen 13 puntos, en los que resaltan garantías de infraestructura e insumos de protección.

La vacunación de personal educativo es sólo una de las medidas que solicitan, pero advierten que, por sí sola, no es garantía para el regreso.

Para ello, los dirigentes de la CNTE urgieron a que se entable la mesa de diálogo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador en donde planean presentar sus condiciones, que están basadas en una encuesta levantada por este grupo sindical.

Para volver exigen que toda la población esté vacunada; semáforo verde en toda la entidad; dotaciones mensuales de artículos de higiene y limpieza, túneles de sanitizacion; garantizar el agua potable en cada institución; contar con personal médico por escuela; rehabilitar y construir los sanitarios escolares, pues, advierten, aún hay planteles con sólo letrinas.

Piden que la cantidad de estudiantes sea acorde a las dimensiones de las aulas; considerar a los trabajadores en situaciones vulnerables y garantizar que haya conectividad y buen funcionamiento del sistema eléctrico en los planteles.

Exigen un programa federal que, vía cada estado, cubra las necesidades de materiales de higiene e infraestructura y plantean la implementación de planes híbridos en cuanto a asignaturas y horarios; y computadoras en las escuelas para atención híbrida.

Javier Saavedra, de la sección 7 de Chiapas, reclamó que se haya elegido para inmunizar a maestros la vacuna CanSino, la que, consideró, es la que tiene menor efectividad.

“Es, la más corriente le vamos a decir, la que no tiene la cobertura del 90, 94, 98 que están teniendo otras”, señaló.

“Hasta ahorita no nos hemos equivocado en la apreciación de preservar la vida sobre los intereses políticos y que no corra prisa el Estado. Las elecciones no nos inquietan para sacar a la población a las calles y que se mueran o tenga un rebrote en la enfermedad”, agregó.

Rosario Álvarez, representante de la CNTE en Veracruz, una de las entidades en las que registraron grandes filas, señaló que los cinco puntos habilitados en la entidad para la inmunización son pocos para la alta demanda.

Los voceros de la Coordinadora acusaron que además se han registrado saqueos en planteles y que más del 70 por ciento de los padres de familia les han manifestado que no mandarán a sus hijos a la escuela hasta que se garanticen las condiciones de seguridad.