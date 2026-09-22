CDMX.- Lionel Richie fue hospitalizado por segunda ocasión en septiembre debido a un problema cardíaco y se sometió a un procedimiento para tratar la fibrilación auricular, informó su representante a Page Six. De acuerdo con el portavoz, la intervención salió bien y el cantante, de 77 años, permanecerá en recuperación antes de volver a los escenarios.

A raíz de su estado de salud fueron canceladas tres fechas de la gira que comparte con Earth, Wind & Fire, previstas en San Francisco, Chicago y Columbus.

La nueva hospitalización ocurre semanas después de que Richie permaneciera tres días internado tras presentarse en St. Louis, Missouri, el 29 de agosto. Entonces ingresó voluntariamente a cuidados intensivos para realizarse estudios cardíacos, luego de que médicos atribuyeran su malestar a una deshidratación.

Durante aquel concierto tuvo dificultades para permanecer de pie y terminó cantando sentado. Tras recibir el alta regresó a Los Ángeles y posteriormente reapareció en público junto a su pareja, Lisa Parigi.

Los problemas comenzaron en junio, cuando interrumpió un concierto en St. Paul, Minnesota, después de sentirse mareado. También suspendió dos actuaciones posteriores, aunque días después aseguró a sus seguidores que se encontraba bien y agradeció las muestras de apoyo.